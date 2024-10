Al Senato la presentazione del libro ‘Storia della medicina e dell’odontoiatria’

La presentazione del libro ‘Storia della medicina e dell’odontoiatria’, curato da Michele Covelli, si terrà domani, martedì 15 ottobre, alle ore 13.30, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. Michele Covelli è un docente dell’Università Lum ‘Giuseppe Degennaro’ e avrà un panel di relatori di prestigio al suo fianco. Tra i partecipanti ci sarà il senatore Filippo Melchiorre, che porterà il suo contributo istituzionale, e Antonello Garzoni, rettore dell’Università Lum, che offrirà una prospettiva accademica sul tema trattato nel libro. Inoltre, interverranno Lorenzo Lo Muzio, rettore dell’Università di Foggia, Umberto Romeo, direttore del dipartimento di Medicina dell’Università La Sapienza, e Andrea Pilloni, docente dell’Università La Sapienza, che arricchiranno la discussione con le loro competenze.

Il libro di Covelli esplora l’evoluzione della medicina e dell’odontoiatria, due discipline fondamentali nel progresso della salute umana. Attraverso un’analisi storica, l’opera si propone di delineare i passaggi salienti che hanno condotto allo sviluppo delle pratiche mediche contemporanee, ponendo l’accento sulle scoperte significative e sugli avvenimenti che hanno segnato le varie epoche.

La presentazione rappresenta un’importante occasione non solo per discutere il libro, ma anche per riflettere sul valore della medicina e dell’odontoiatria nel contesto attuale, e sull’importanza di una preparazione accademica rigorosa e aggiornata. L’incontro promette di essere un forum stimolante, in cui esperti del settore condivideranno le loro conoscenze e le loro esperienze, offrendo spunti di riflessione e considerazioni su tematiche rilevanti legate a questi ambiti professionali.

L’evento si svolgerà in una sede istituzionale, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel sostenere la cultura e la formazione nel campo delle scienze della salute. La partecipazione di figure di spicco del panorama accademico e politico evidenzia l’importanza dell’integrazione tra la ricerca accademica, la pratica clinica e le politiche sanitarie. La presentazione del libro si preannuncia quindi non solo un momento di celebrazione di un importante lavoro editoriale, ma anche un’opportunità per stimolare dibattiti e riflessioni su argomenti di grande rilevanza per la società odierna.