Come di consueto si è dato molto spazio alle aziende clienti che, grazie alle soluzioni Salesforce, hanno intrapreso il loro processo di trasformazione digitale ponendo il cliente al centro. Trailblazer (pioniere in inglese) le chiama Salesforce, sono le aziende che ce l’hanno fatta, che hanno rivoluzionato le proprie strategie grazie alla tecnologia, superando anche i momenti critici come la pandemia.

L’evento arriva in concomitanza con l’annuncio di Marc Benioff, Ceo e fondatore di Salesforce, di un incremento del 23% delle revenue e dell’imminente sorpasso di Sap al vertice delle aziende It fornitrici di soluzioni enterprise. Attualmente, infatti, Sap fattura circa 27,3 miliardi di dollari e Salesforce 21,2 miliardi di dollari, ma con un tasso di crescita maggiore che dovrebbe portarla a toccare i 50 miliardi di dollari di fatturato entro il 2026.

Il sorpasso ha un enorme valore storico perché sancisce il Crm come piattaforma applicativa primaria a discapito dell’Erp. È ormai alle porte un futuro in cui il servizio applicativo più utilizzato in azienda non sarà più il software gestionale, ma una piattaforma integrata di gestione delle interazioni con clienti, fornitori e partner basata sui dati acquisiti dalle properties digitali aziendali.

La metà delle aziende italiane è sulla buona strada

Secondo i dati in possesso di Mauro Solimene, country leader di Salesforce Italia, il 50% delle aziende italiane ha accelerato i propri progetti di trasformazione digitale. Il valore dell’ecommerce in Italia, inoltre, dal 2019 al 2020 è incrementato del 78%.

Finalmente anche in Italia si è raggiunta la consapevolezza che il digitale è l’unico abilitatore al business aziendale. Solo grazie alla tecnologia si può restare competitivi e ridurre il time to market, anche quando sopraggiungono eventi straordinari a sparigliare le carte.

I trailblazers che sono intervenuti al Salesforce Live Italy 2021 sono Safilo – leader mondiale dell'eyewear – e Careapt – specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per l'assistenza e la cura dei malati cronici. Si tratta di due casi emblematici, proprio perché l'accezione "cliente" è diversa da quella che si conosce in ambito retail. Il cliente di Safilo è l'ottico che rivende al consumatore gli occhiali, mentre il cliente di Careapt, società nata in seno a Zcube, "research venture" della casa farmaceutica Zambon, è un paziente molto particolare. In entrambi casi l'obiettivo non è solo vendere ma interagire con il proprio target, e attraverso il puntuale e costante ascolto del "cliente", generare business e valore.

Un e-commerce che ascolta e un servizio che va dai clienti

Safilo, ha raccontato Marcella Manzoni, Head of Global Customer Facing Operations and Marketing, ha iniziato la propria rivoluzione digitale nel 2019, con l’obiettivo di spostare il proprio focus dal prodotto al cliente attraverso una nuova piattaforma di ecommerce B2B. You&Safilo è stata lanciata ad agosto 2020, con tre mesi di anticipo e ha subito prodotto risultati eccezionali. Oggi è disponibile in 19 Paesi nel mondo, ha 26mila utenti registrati in Europa e in pochi mesi ha generato un incremento degli ordini del 77%.

L’ecommerce B2B sviluppato insieme a Salesforce pone al primo posto i dati che gli iscritti generano sulla piattaforma. Ciò significa ottimizzare la produzione, e ridurre il time to market, in base a ciò che si evince dalle analisi delle interazioni del proprio target con la piattaforma e non a priori in base ad analisi empiriche e soggettive.

Il progetto realizzato da Salesforce per Careapt, invece, si è concentrato sullo sviluppo di una strategia omnichannel. Il direttore generale Orientina Di Giovanni ha spiegato come fosse necessario porre al centro l’esperienza di medici e pazienti ridisegnando totalmente il processo di interazione. In un anno Careapt ha seguito oltre 700 pazienti, con oltre 6000 interventi in teleassistenza: solo 20 pazienti su 700 sono dovuti andare fisicamente a fare una visita o al pronto soccorso.

Ciò avviene secondo una logica che prevede di mettere a disposizione di ciascuno il canale digitale utilizzato principalmente e non quelli che l’azienda per qualche motivo preferirebbe mettere a disposizione. Si comprende quanto sia importante e necessario un cambio di paradigma di questo tipo in un contesto così delicato come l’assistenza sanitaria.

Lo stakeholder al centro, in buona sostanza, che sia il consumatore di un brand retail, il paziente di un servizio sanitario, un fornitore, un partner o un cliente B2B. Qualunque sia l’interlocutore di un’azienda, la visione di Salesforce lo mette al centro della strategia, proponendo una piattaforma unificata di servizi integrati e complementari che coinvolgono orizzontalmente tutte le divisioni aziendali. Un cambio di paradigma ormai riconosciuto da tantissime aziende nel mondo che si rivela necessario per non rischiare di soccombere.