Al Rotary Club Cristoforo Colombo serata dedicata ai minori con il Garante infanzia del Lazio

Il Rotary Club Cristoforo Colombo di Roma si è riunito per un incontro in interclub su una tematica difficile, ma al tempo stesso importante e tristemente attuale: la devianza minorile. A fare da relatrice sull’argomento, la Dott.ssa Monica Sansoni (Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio): “Quello della devianza minorile è un tema assai delicato, ma che va affrontato in tutte le sue forme. Non possiamo permetterci di trascurarlo, specialmente a ridosso di una data importante come quella del 25 novembre, in cui ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne La devianza minorile -ha specificato Sansoni- sfocia, infatti, spesso nella violenza di genere su giovani donne”. Un tema sicuramente importante, come detto, che è stato introdotto dalla Presidente del Rotary Club Cristoforo Colombo di Roma, Silvia De Mari: “Siamo onoratissimi di avere con noi la Dott.ssa Sansoni, che nonostante il suo fittissimo calendario di questi giorni, ha trovato il tempo per presenziare a questo evento. Quello della devianza minorile è un tema da non sottovalutare e noi, come Rotary Club Cristoforo Colombo, faremo la nostra parte”.

Grande emozione ha suscitato la presenza inattesa di Chiara Castellani, medico e missionaria che da anni opera in Congo e in altri luoghi svantaggiati dell’Africa. Grazie al suo grande impegno nell’ambito missionario, ha ricevuto encomi e ha incontrato personalità di spicco come Papa Francesco e il Presidente del Rotary International. “È importante -ha detto Castellani- consentire ai giovani la possibilità di coltivare i propri sogni. È necessario sostenere il Congo attraverso azioni umanitarie. Una nazione con grandissimi problemi di sopravvivenza, di guerre, di conflitti interni e di instabilità. Ma, nonostante tutto ciò, la sua popolazione non si arrende e spera in un futuro diverso”. Nell’interclub è intervenuto anche Raffaele Stajano (Presidente del RC Circo Massimo). che ha condiviso le tematiche della serata.