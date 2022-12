al risveglio lo trova accanto a lei

Uno sconosciuto si infila nel letto di una donna durante la notte: al risveglio scopre che l’estraneo è proprio al suo fianco.

Vi è mai successo di ritrovarvi al mattino al fianco di qualcuno che non avete mai visto prima? Se questo sembra soltanto l’inizio di una brillante e particolarmente inquietante commedia è in realtà un episodio realmente vissuto in prima persona da una donna. La protagonista dello strambo aneddoto racconta di essersi ritrovata a condividere il proprio letto, a sua insaputa, con un perfetto sconosciuto.

L’esilarante storia – diramatasi esponenzialmente in rete tramite un video pubblicato in un primo momento dalla sua diretta protagonista, e poi diffusosi anche tra i vari media generalisti grazie a un servizio del noto canale d’informazione “Atlanta News First” – avrebbe velocemente rapito l’attenzione degli utenti.

Il fatto si è verificato in Florida, negli Stati Uniti, e più precisamente nella piccola contea di Polk. “Può succedere a tutti?“, chiede, nel frattempo, un utente incuriosito dalle dinamiche della vicenda. Mentre la donna, ancora scossa – e che abitava da tempo a Polk con il suo fedele cagnolino – racconta lei stessa nei dettagli cosa di fuori dall’ordinario le sarebbe accaduto durante una normale mattina nella sua abitazione.

Come mostra nelle fotografie scattate quella mattina, la donna ha aperto gli occhi nel suo letto e si è ritrovata – dopo un’intera notte – al fianco di un cane che non era il suo. Dopo i primi attimi di sorpresa ha deciso di scrivere un post per scoprire a chi appartenesse il fido sconosciuto e in cui si apprestava a raccontare la sua esperienza.

“Non consiglio di svegliarvi accanto a uno sconosciuto“, spiega pertanto la donna in didascalia alla sua recente pubblicazione su Facebook, “ma nel caso vi capiti spero sia qualcuno come Nala“. La cagnolina che si è difatti intrufolata in casa sua, e poi rigorosamente sotto le sue lenzuola, sfuggendo dal suo rifugio per invadere il territorio altrui, ma – al contempo – non dimenticando le buone maniere.

Infine – dopo la segnalazione della donna – si è scoperto che la fuggiasca Nala era nient’altro che una dolcissima cagnolina di proprietà di una sua vicina di casa. Quest’ultima ha ringraziato presto “la vicina invasa” dalla sua pelosetta per aver permesso il suo recupero e averla accolta nonostante l’intrusione. Un’azione che, ad oggi senza dubbio, avrebbe “battuto il record“.