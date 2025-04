Al Primo Vertice: UE e Asia Centrale Forgiano una Strategia Condivisa

I leader dell’Unione Europea e dell’Asia Centrale si sono riuniti a Samarcanda per il primo vertice, instaurando una partnership strategica per migliorare i legami economici e politici. Questo incontro segna un’importante evoluzione, poiché la regione cerca di avvicinarsi all’Europa in risposta alle attuali dinamiche geopolitiche. L’incontro mira a rafforzare la cooperazione tra le due aree, affrontando le sfide comuni e promuovendo lo sviluppo reciproco.