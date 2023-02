Pur non essendosi mai incontrati il loro primo sguardo sarà in grado di provocare una reazione incredibile: chi l’avrebbe mai detto.

Avete mai assistito al primo incontro tra un gatto e un topo? Generalmente non prevede un finale rassicurante. Lo ha ricordato la stessa padroncina della gatta Perseya, spiegando il perché non possa trattarsi di incontro del tutto esente da rischi. Perseya è una micia dal pelo arancione, ora in età avanzata, ma imperterrita cacciatrice di ratti fin da quando era soltanto una cucciola.

Non si erano mai incontrati prima: al primo sguardo accade qualcosa di incredibile

Eppure, dopo essere rimasta da sola – in seguito alla prematura scomparsa del suo migliore amico peloso – la felina avrebbe iniziato a sviluppare una certa affinità con il mondo dei roditori, tradendo così tutte le aspettative precedentemente nutrite dalla sua padroncina e nonché dal suo, ancora incredulo, entourage.

Quando la gatta e la donna hanno dovuto trasferirsi in una nuova casa Perseya avrebbe dovuto abituarsi a una realtà diversa e assiduamente popolata da roditori. La padroncina era piuttosto in preoccupata all’idea che Perseya potesse interagire nella maniera sbagliata una volta trovatasi “a tu per tu” con un piccolo ratto.

Ma il primo incontro di Perseya con topo Filya è andato oltre alle aspettative ed è stato incredibile. Fortuitamente documentato dalla sua padroncina: il loro dolcissimo filmato è presto divenuto virale su Instagram. Anche se quando Filya si avvicina alla gatta, per la prima volta, le morderà la coda.

Ma quest’ultima, invece di reagire con aggressività nei confronti del topo, si precipiterà a giocare e a coccolare di riposta il roditore cogliendo gli spettatori di sorpresa di fronte allo sbocciare della loro, sin da subito, promettente amicizia.

Perseya, infatti, poco prima di incontrare il suo nuovo amico roditore avrebbe già stretto amicizia – in passato – con un altro topolino, dal momento che non riusciva ad andare d’accordo con un gatto già presente nell’abitazione dove si era da poco trasferita con la sua padroncina. Il topo – vista la sua affinità con la gatta – è stato accolto in casa come un membro della famiglia e prese il nome di Kuzya fino al giorno della sua triste dipartita.