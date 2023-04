al posto di chi arriverebbe

Morgan potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di giudice a X Factor nel 2023: ecco al posto di chi potrebbe arrivare.

Mancano ancora moltissimi mesi alla nuova edizione di X Factor, quella che nel 2023 tornerà ad emozionare ancora una volta i fan, ma arrivano già le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le novità che ci aspettano. E si tratta di novità importanti. Un vero e proprio ritorno al futuro si profila all’orizzonte. Secondo un’indiscrezione molto rumorosa, potrebbe infatti tornare ad accomodarsi al tavolo dei giudici un uomo che ha fatto la storia del talent: Morgan.

Morgan torna a X Factor 2023?

A lanciare questa clamorosa indiscrezione, perché parlare di notizia al momento è molto complicato, è stato il quotidiano il Messaggero. Mancano conferme ufficiali sia dal diretto interessato, sia dalla produzione, ma già solo accostare l’ex Bluvertigo al talent di Sky crea grande attesa negli appassionati e divide l’opinione pubblica.

Morgan

L’artista brianzolo tornerebbe infatti dietro al tavolo dei giudici nove anni dopo l’ultima volta, e ritroverebbe tra l’altro anche Fedez, con cui non aveva stretto in maniera particolare all’epoca. E una certa freddezza tra i due si era in effetti già notata lo scorso anno, quando il cantautore aveva preso parte al talent come ospite d’onore in una puntata e come protagonista anche di un duetto chiacchieratissimo con Beatrice Quinta.

X Factor 2023: i possibili giudici

È chiaro che il probabile ritorno di Morgan al tavolo dei giudici significherebbe un automatico addio di uno dei protagonisti che ci hanno accompagnati lo scorso anno, non essendo immaginabile un tavolo a cinque.

A lasciare il posto a Marco Castoldi dovrebbe essere, in particolare, Rkomi. Il rapper, protagonista nelle ultime due edizioni del talent, non sarebbe stato confermato, o avrebbe comunque deciso per quest’anno di dedicarsi ad altri progetti. Per quanto riguarda gli altri giudici, ci sarebbe invece la conferma in blocco sia di Fedez e Dargen, sia di Ambra Angiolini, oltre che della conduttrice Francesca Michielin. Insomma, manca molto ma è inevitabile immaginare un’edizione scoppiettante con nomi di questo tipo dietro al tavolo dei giudici. Non resta che aspettare notizie definitive. Una cosa è però già certa: ci sarà da divertirsi.