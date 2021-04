Una casa e una rete di accoglienza per andare incontro a tutte le famiglie coi bimbi ricoverati. C’è un motivo se l’Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) Meyer è non solo ospedale pediatrico di alta specializzazione e centro di riferimento per l’elevata complessità pediatrica in Italia ma pure simbolo di solidarietà e generosità per migliaia e migliaia di famiglie. La costante crescita di prestigio dell’istituto fiorentino porta sempre più persone a Firenze, creando la necessità di assicurare l’ospitalità a nuclei provenienti da tutta Italia. Soprattutto nei casi delle lungodegenze che possono durare anche più di un anno, l’ospitalità deve essere gratuita o a contribuzione volontaria molto bassa, se si vuole dare la possibilità anche alle famiglie economicamente più fragili di trascorrere uniti i difficili momenti lontano da casa.

SALUTE E TERRITORI: leggi tutti gli articoli del dossier

Ecco che per questo ci sono vari progetti messi in piedi negli anni dal Meyer e la capacità di accoglienza della struttura è oggi molto cresciuta. Per fare un esempio di un anno “normale”, il 2019, prima della pandemia, sono state ospitate 731 famiglie. I posti letto sono 188. L’assegnazione degli alloggi è definita dal servizio sociale in base al regolamento che prevede alcuni criteri: priorità dei reparti dove il posto letto vicino al bambino non è previsto (terapia intensiva neonatale e rianimazione); durata della degenza e indicazioni terapeutiche; dimissioni protette dai reparti; famiglie con problematiche socio-economiche conosciute e segnalate dai servizi territoriali di residenza. Le soluzioni possibili sono di due tipi: appartamenti e case accoglienza.

Quattro le strutture cosiddette “comunitarie” (Fondazione Caritas, Associazione Italiana Leucemia, Parrocchia Don Lelio, Fondazione Ronald Mac Donald’s) e 22 gli appartamenti (gestiti dalla Fondazione Tommasino Bacciotti) e 1 appartamento della Parrocchia Sacro Cuore al Romito messo a disposizione a titolo gratuito. Per le famiglie che accedono alle strutture/appartamenti l’accoglienza è gratuita, salvo una struttura che chiede un contributo volontario e per la quale non è in essere una convenzione a titolo oneroso con la Fondazione Meyer.

Le altre strutture comunitarie e gli appartamenti hanno in essere con la Fondazione Meyer e con l’Ospedale convenzioni che prevedono una sovvenzione economica da parte della Fondazione Meyer. Il modulo di accoglienza in queste strutture è comunque ben più ampio del semplice alloggio. È il servizio sociale interno dell’ospedale, guidato dalla dottoressa Laura Mori, a valutare quali siano le esigenze di ogni singola famiglia, sia dal punto di vista sociale che economico e dunque per ogni nucleo viene individuata la “formula” idonea. A qualcuno viene portata la spesa in appartamento, ad altri viene messo a disposizione il servizio di trasporto quotidiano verso l’ospedale. Sulla base dei bisogni di ognuno. Inoltre l’azienda Meyer e la Fondazione Meyer non hanno convenzioni con hotel, alberghi, B&B, pensioni, locande e affittacamere.