Al Passo Con I Kardashian, reality show che mostra la vita della famiglia Kardashian – Jenner, chiuderà i battenti definitivamente nel 2021 con la ventesima ed ultima stagione. Ad annunciarlo è stata Kim in persona.

A distanza di 15 anni dal debutto televisivo (le prime quattro stagioni sono attualmente disponibili nel catalogo italiano di Netflix), Al Passo Con I Kardashian (titolo originale: Keeping Up With The Kardashians), saluterà per sempre i fan.

“Ci sono stati momenti belli, momenti brutti, gioie, lacrime e molte relazioni e bambini” – ha scritto Kim Kardashian sui social, pubblicando una lunga nota firmata da tutta la sua famiglia – “Apprezzeremo per sempre gli incredibili ricordi e le innumerevoli persone che abbiamo incontrato in questo viaggio. Senza la realtà non sarei dove sono oggi”.

La ventesima stagione sarà trasmessa in America nella primavera del 2021 e mostrerà la famiglia alle prese col CoronaVirus e la quarantena. In questi 15 anni Kim Kardashian, suo padre Caitlyn, sua madre Kris e le sue sorelle Khloe, Kourtney, Kendall e Kylie hanno scritto la storia dei reality show.

Finisce un’era.