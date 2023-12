Al padre di Britney Spears viene amputata una gamba: “Ha rischiato di morire”

Britney Spears non ha più rapporti con suo padre da quando il Tribunale ha annullato la conservatorship che lui aveva su lei.

La cantante in piena modalità “le donne non piangono le donne fatturano” si è liberata di tutti i soprusi di cui è stata vittima scrivendo un libro che ha venduto più di un milione di copie nella prima settimana. Un libro dove la figura di Jamie Spears ne esce distrutta.

In quest’ultimo anno l’uomo, che in passato ha sofferto di alcolismo, è ricaduto nel baratro e il Daily Mail ha riportato una notizia che ha dello sconvolgente: un mese fa gli è stata amputata una gamba. A fornire più dettagli è stato però TMZ che ha scritto che Jamie Spears ha avuto una grave infezione a una gamba e che per questo è stato in ospedale per settimane. Un periodo in cui è stato sottoposto a numerose cure e ben cinque interventi chirurgici per cercare di arginare l’infezione, ma alla fine i medici per salvargli la vita sono stati costretti all’amputazione.

Il padre di Britney ora vivrebbe insieme alla figlia Jamie Lynn

Il padre di Britney Spears, 71 anni, ora dovrebbe vivere in casa di sua figlia minore.

