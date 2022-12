Al Nuovo Teatro Orione di Roma 'L'arte nel sangue'

L’arte come grande alleata della solidarietà. Sabato 3 dicembre alle ore 20.30 si terrà al Nuovo Teatro Orione di Roma, in Via Tortona 7 l’evento “L’Arte nel Sangue”, promosso dall’Associazione “Gocce di Vita” e giunto alla sua terza edizione. Una serata all’insegna della musica, della danza, della comicità, con l’obiettivo di sensibilizzare il più possibile alla Donazione del Sangue, un gesto di solidarietà, che può salvare la vita di molte persone, non solo talassemiche.

“L’arte è in assoluto un linguaggio universale – afferma Gianluca Ciccia, Presidente dell’Associazione Gocce di Vita – e può aiutare moltissimo in progetti di solidarietà come questo. Attraverso la musica, la danza, la comicità, racconteremo momenti di ‘vita’, proprio per sensibilizzare il pubblico a un gesto che di vite ne può salvare tante, quello di donare il sangue in modo convinto e consapevole. In Italia c’è bisogno di 2.500.000 unità di Sangue ogni anno e nel Mondo, approssimativamente, ogni due secondi Qualcuno ha bisogno di sangue e parallelamente c’è una costante tendenza al ribasso dei donatori, che dura ormai da 10 anni, è fondamentale far rialzare i numeri e riportarli per lo meno al periodo pre-pandemia”.

Aprirà la serata del 3 dicembre Giada Somenzari, Performer e maestra di danza orientale, che trasporterà il pubblico in un immaginario esotico. La serata proseguirà con la cantante Natascia Bonacci, una delle voci black più belle d’Europa, il suo sound potente coinvolgerà tutta la platea. I No Funny Stuff invece saranno una miscela esplosiva di Heavy Swing, Bluegrass, Jug Band Blues e Punk Rock anni ’20 e non mancheranno remake di brani pop e rock moderni, che mixati tra loro e stravolti negli arrangiamenti, ci riporteranno indietro nel tempo con un sound retrò. Marsha Cincinnati De Salvatore, comica italoamericana, con il suo accento spiccatamente calabro-americano intratterrà il pubblico con divertentissimi aneddoti sulla sua storia in stile stand-up comedy.

Un momento molto intenso sarà quello dedicato al Tango Argentino, simbolo di passione, di vitalità e di calore. Accarezzeranno il palco del Nuovo Teatro Orione, passo dopo passo, una coppia di danzatori nota nel panorama del tango nazionale e mondiale. Gioia Abballe e Simone Facchini. Già vincitori dei campionati europei, vice campioni del mondo nel 2017 e campioni mondiali per la giuria popolare. Il loro stile elegante e travolgente è stato protagonista dei più prestigiosi festival internazionali di tango argentino e avvolgerà il pubblico riproponendo un’ambientazione tipica delle milonghe di Buenos Aires.

Non mancheranno le incursioni dei clown dell’associazione Comici Camici, che si aggireranno tra il pubblico a caccia di nuovi donatori di sangue. La loro attività opera principalmente negli ospedali pediatrici, la loro missione è portare in corsia due ingredienti potenti: emozioni positive e comicità.

Ci saranno anche dei momenti molto intensi dedicati ad alcune testimonianze di pazienti talassemici, con una lettera aperta alla talassemia. Il racconto di un vissuto complesso, la convivenza sin dalla nascita con un apparente nemico da combattere, poi rilevatosi un compagno di vita, non sempre solo negativo. Ognuno a suo modo, racconterà la propria convivenza con la talassemia e la capacità di realizzare con tenacia i propri sogni.

Il ricavato dello spettacolo e di tutte le donazioni, verranno impiegati in una strutturata campagna pubblicitaria e di comunicazione a favore della donazione del sangue, attraverso l’utilizzo di diversi canali comunicativi quali campagne pubblicitarie, social media, piattaforme online, testate giornalistiche, ricerca di testimonials e progetti in ambito scolastico. Per prenotazioni si può andare sull’apposito sito (https://lartenelsangue.eventbrite.it) ma la biglietteria del teatro sarà comunque aperta dalle ore 18 del 3 dicembre.