al MINIMO STORICO l’animatronic con 25 suoni e combinazioni!

Oggi Amazon ci fa un regalo di Natale in anticipo, abbassando come mai prima d’ora il prezzo dell’animatronic Hasbro dedicato a Grogu. Conosciuto anche come “The Child” e “Baby Yoda”, il piccolo alieno introdotto con la prima stagione di The Mandalorian ha velocemente fatto breccia nel cuore degli appassionati di Star Wars.

Come ogni animatronic che si rispetti, anche questo modello può contare su numerose animazioni e combinazioni, condite da suoni e movimenti che richiamano il personaggio comparso nella serie tv Disney+. Sono ben 25 le movenze che Grogu potrà compiere, dando l’illusione di prendere vita come accade sul set dello show.VAI SUBITO ALL’OFFERTA

Tra le caratteristiche peculiari del prodotto, non possiamo evitare di menzionare la Power Nap. Grogu, se sdraiato, chiude automaticamente gli occhi compiendo un riposino rigenerante. Mentre accarezzando tre volte la testa del piccolo vengono attivati gli effetti della Forza: Grogu alza un braccio, chiude gli occhi e sospira, dando l’impressione di concentrarsi per sfruttare le sue potenzialità nascoste.

Oltre ai movimenti sopracitati, Grogu emette suoni ispirati alla serie tra cui gioia, eccitazione, risatine, balbettii, stanchezza e sonno. Un elemento che rende ancor più vivo l’animatronic di Hasbro e che siamo sicuri, farà impazzire gli amanti della serie tv Disney+. Oggi tutto questo può essere vostro alla incredibile cifra di 32€: ben il 62% di sconto dal prezzo di listino, fissato a 84,99€. Il prezzo indicato è comprensivo di consegna veloci se iscritti ad Amazon Prime. Approfittatene, potrebbe tornare al prezzo precedente da un momento all’altro!

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?