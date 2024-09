Al MIC Faenza torna “Superfici d’Autore”

Dal 14 settembre al 6 ottobre 2024, il MIC di Faenza ospiterà “Superfici d’Autore”, un omaggio a Gio Ponti, in coincidenza con le fiere della ceramica Cersaie di Bologna e Tecna di Rimini. La mostra presenta i lavori di cinque importanti aziende ceramiche, esponendo superfici progettate da designers di fama internazionale. Questo evento rappresenta un’estensione della mostra “Gio Ponti. Ceramiche 1922-1967”, attualmente in corso al MIC e che si concluderà il 13 ottobre.

La Ceramica Bardelli porterà alla luce una selezione di progetti di Gio Ponti risalenti agli anni Venti e Cinquanta. Tra questi, le collezioni “La casa degli efebi”, “Le donne sui fiori”, “La conversazione classica”, “Costumi” e “Centolettere”, che mettono in evidenza l’abilità creativa del celebre architetto e designer. Ceramica Francesco De Maio esporrà tre collezioni esclusive, tra cui “Blu Ponti”, “Puntini” e “Carpet”, esprimendo l’eccellenza nella ceramica decorata a mano e celebrando la maestria dei Maestri Decoratori.

LEA Ceramiche presenterà il progetto innovativo “Pigmenti”, frutto della collaborazione con Ferruccio Laviani, insieme alla capsule “Segni su Pigmenti”. Mentre “Pigmenti” esplora la ceramica come materia pura che esprime colore in dodici varianti contemporanee, “Segni su Pigmenti” aggiunge un tocco decorativo con texture materiche.

Marazzi riporterà alla ribalta “Triennale, design Gio Ponti – Alberto Rosselli”, una piastrella innovativa progettata nel 1960 che rappresenta un’icona del design italiano, caratterizzata da una forma semplice e curvilinea, simile a un tassello di puzzle.

Infine, Mutina svelerà le collezioni “Adagio” e “Osso & Bottone”, entrambe firmate dal designer francese Ronan Bouroullec e presentate in anteprima alla Milano Design Week 2024. “Osso & Bottone” si distingue per un gioco di pieni e vuoti, creando vibrazioni ottiche che sfumano le geometrie originali, mentre “Adagio” consiste in moduli ceramici assemblabili che formano sculture da parete, simili a un tessuto tridimensionale.

L’inaugurazione della mostra avverrà il 13 settembre alle 18:00, grazie al sostegno di Cersaie, Sacmi e Tecna, e con il patrocinio di vari enti locali.