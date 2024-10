Al Maradona decide un gol di Di Lorenzo

Il Napoli si conferma al primo posto in classifica dopo la nona giornata di Serie A, battendo il Lecce con un punteggio di 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Giovanni Di Lorenzo al 73′, che era stato precedentemente annullato per fuorigioco nel primo tempo. Grazie a questo successo, il Napoli raggiunge quota 22 punti, allungando a +5 sull’Inter, che sarà impegnato in un’importante sfida contro la Juventus il giorno successivo.

Nella partita, il Napoli ha iniziato subito a dominare, cercando di esprimere il proprio gioco sfruttando la velocità di Neres, schierato al posto di Kvaratskhelia. Il Lecce ha optato per una strategia difensiva, rimanendo compatto e chiuso per non concedere spazi. La prima occasione è stata per il Lecce, con Gaspar che, di testa, ha sprecato un errore della difesa napoletana. Il Napoli ha risposto con un tiro da fuori di Ngonge, facilmente parato da Falcone. Nonostante il possesso palla, il Napoli ha faticato a trovare aperture, con Lukaku poco servito. Al 26′, il Napoli sembrava aver segnato, ma il gol di Di Lorenzo è stato annullato dal Var per fuorigioco. Questo episodio ha motivato il Napoli, che ha sfiorato il vantaggio subito dopo con McTominay. Il Lecce ha avuto una buona occasione su angolo, ma Meret ha compiuto un grande intervento. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0.

Nel secondo tempo, il Napoli ha mantenuto il predominio, mentre il Lecce si è affidato alle ripartenze, con Banda in evidenza. Lukaku ha avuto un’ottima chance, ma il suo tiro è finito alto. Al 62′, il Napoli ha protestato per un contatto in area che l’arbitro ha deciso di non sanzionare dopo un consulto con il Var. Conte ha effettuato dei cambi, passando a un 4-2-4, e al 73′ è arrivato il gol del vantaggio: Di Lorenzo ha approfittato di un rilascio corto di Falcone e ha spinto il pallone in rete, per il definitivo 1-0. La reazione del Lecce non è stata sufficiente, e nonostante un tentativo di Krstovic, il Napoli ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa allo scudetto.