Al Hilal vince il derby di Riad: esordio positivo per Inzaghi

Al Hilal vince il derby di Riad: esordio positivo per Inzaghi

Inizia bene il campionato per Simone Inzaghi, allenatore dell’Al Hilal, che conquista il derby di Riad battendo l’Al Riyadh con un convincente 2-0. Le reti sono state segnate da Moteb Al Harbi, subentrato per il squalificato Theo Hernandez, e da Malcom, che ha chiuso il primo tempo con un gol nei minuti di recupero.

Inzaghi schiera la sua squadra con un modulo 4-3-3, sfruttando la qualità sulle fasce grazie a Cancelo e alla brillante prestazione di Al Harbi. A centrocampo, la forza è garantita da Milinkovic-Savic e Ruben Neves. L’Al Hilal ha avuto il controllo della partita fin dall’inizio, dominando il primo tempo e gestendo il secondo tempo contro un avversario poco incisivo. Nel finale, ci sono stati alcuni interventi da parte di Bono, ma nessuna situazione di particolare pericolo. Darwin Nunez, invece, è rimasto in ombra e non è mai riuscito a entrare nel vivo del gioco.

Il prossimo impegno per l’Al Hilal è previsto dopo la pausa per le nazionali, il 13 settembre, quando affronterà l’Al-Qadisiya.

