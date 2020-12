Qualche giorno fa al Grande Fratello Vip è passato un aereo dedicato a Giulia Salemi con uno striscione con scritto: “Amo la nuova GS. Ti voglio. Enzo”.

Quando i gieffini hanno chiesto alla Salemi chi fosse Enzo, Giulia ha detto di non conoscere nessuno con quel nome e che forse “Enzo” era il diminutivo di qualche “Lorenzo”.

A svelare l’identità del mittente dell’aereo è stato Francesco Fredella su LiberoQuotidiano dove ha scritto:

“Ha 30 anni, conto in banca molto alto (cifre a doppi zeri) ed ha smesso di fumare: motivo per il quale ha messo qualche chilo. Sembra che abbia già iniziato una dieta per tornare in forma. Suo padre ha fondato un’azienda di onoranze funebri molto famosa nel Milanese. Ma il vero scoop è che tra loro ci sarebbe stato un bacio. Enzo è pronto a dirlo a mezza Italia nella casa del Gf vip. Quindi la Salemi sa bene di chi si tratta. E tace. Non è più un giallo”.