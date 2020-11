Nel corso delle prossime settimane al Grande Fratello Vip entreranno altri 7/8 concorrenti e fra loro ci sarà anche un ragazzo omosessuale. La sua identità è tutt’ora top secret, anche se giorni fa Gabriele Parpiglia, intervistato a Casa Chi, ha confessato:

“Posso dirvi che la persona in questione potrebbe essere un modello non troppo conosciuto che in questo momento è sottoposto a dei casting. In pratica è stata fatta una ricerca. Il GF ha dei composit enormi con nomi di personaggi più o meno famosi tra cui scegliere”.

A dare ulteriori dettagli è stato Alfonso Signorini, come riportato da Giornalettismo, che sempre a Casa Chi ha rivelato che il nuovo concorrente gay è un ragazzo che Tommaso Zorzi segue su Instagram (ma che non conosce dal vivo) e che lo riempirebbe di like (non venendo però filato di striscio).

“È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram. Tommaso riempie di like questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vederlo varcare la porta rossa”.

Un modello/influencer nato fra dicembre del 1990 e gennaio del 1991 e che Tommaso Zorzi segue su Instagram.

B!tches, la caccia è aperta: Tommaso segue su Instagram solo 556 profili. Chi sarà il nuovo gieffino fra quelli?