Al Gemelli un ambulatorio dedicato alla malattia parodontale

La malattia parodontale è la patologia orale più comune tra gli adulti e costituisce un grave fattore di rischio per malattie come diabete, patologie cardiovascolari e parti pretermine. Per affrontare questa problematica, il Policlinico Gemelli ha istituito un Ambulatorio di Periomedicine, offrendo terapie tradizionali e innovative, come la rigenerazione dei tessuti mediante fattori di crescita e il ‘profiling’ del microbiota orale.

Massimo Cordaro, esperto di malattie odontostomatologiche, sottolinea l’importanza di iniziare la ‘manutenzione’ della cavità orale da giovani, evitando fumo e alcol e mantenendo una buona igiene orale. L’ambulatorio mira a supportare la popolazione affetta da malattia parodontale, migliorando anche l’andamento di patologie correlate, come il diabete e le malattie cardiovascolari.

La parodontite colpisce i tessuti di supporto dei denti, interessando una persona su due in Italia, con il 10% dei casi di forma grave. Carlo Lajolo dell’ambulatorio indica che il trattamento delle malattie parodontali dovrebbe essere parte della gestione di diabetici e pazienti cardiovascolari. Inoltre, la grave parodontite ha effetti negativi sulla gravidanza.

Le cause della parodontite includono principalmente una scarsa igiene orale e predisposizioni genetiche. Lajolo evidenzia il ruolo di fattori ambientali come il fumo e una dieta ricca di zuccheri.

La prevenzione della malattia parodontale si basa su una corretta igiene orale e controlli semestrali dal dentista. Tecniche di rigenerazione tessutale possono essere utilizzate per recuperare il tessuto parodontale perduto. Infine, il profiling del microbiota orale rappresenta un avanzamento diagnostico, permettendo interventi terapeutici più mirati.