Il 5 settembre 2020 a Cernobbio, sul lago di Como, è in corso una edizione diversa del tradizionale summit di fine estate. A causa della pandemia e della restrizioni connesse gli ospiti in presenza sono contingentati, gli altri non intervengono semplicemente da remoto, in video, ma sotto forma di ologrammi grazie alla tecnologia Cisco-Webex DX80. Tra gli ologrammi si ricordano Hillary Clinton, John Bolton, Ban Ki-moon, Ilaria Capua, Brad Smith.

Dirà il chief executive officer dell’evento Valerio De Molli: “Non ho mai dubitato che lo avremmo fatto anche se i mesi estivi sono stati caotici, ma la cosa giusta da fare era usare questa esperienza per ispirare innovazione e cambiamento. Una cosa è certo: non deciderai mai il tuo futuro seduto dietro una scrivania”. E l’allora amministratore delegato di Cisco Italia Agostino Santoni: “Immaginiamo un futuro in cui fisico e virtuale coesistono e interagiscono, dove il digitale è l’abilitatore per creare un mondo più inclusivo. Dobbiamo guardare al domani con un occhio diverso: la crisi sanitaria ha imposto nuovi paradigmi e nuovi approcci, dobbiamo progettare nuovi modi di lavorare e di apprendere e non possiamo prescindere da una modalità ibrida per coinvolgere maggiormente le persone, affinché tutti possano sentirsi partecipi e coinvolti. Il digitale aumenta e potenzia l’esperienza che avviene all’interno di uno spazio fisico e il Forum The European House – Ambrosetti ne è l’esempio concreto”.

Un anno dopo siamo tutti lì a dire basta DAD e basta smartworking….