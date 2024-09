Al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario

Il 24 settembre 2024, durante i lavori della 79ma Assemblea Generale dell’Onu a New York, il premier italiano Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questo incontro ha visto un caloroso scambio di saluti e un dialogo costruttivo. Durante il colloquio, Meloni ha ribadito il fermo sostegno dell’Italia alla legittima difesa dell’Ucraina, sottolineando l’importanza di creare le migliori condizioni possibili per una pace giusta e duratura nel paese.

Meloni ha affermato che l’Italia continuerà a essere al fianco dell’Ucraina anche nel 2025, attraverso l’organizzazione a Roma della Ukraine Recovery Conference. Questo evento sarà un’opportunità per sostenere la ricostruzione del paese e affermare l’impegno italiano in questo contesto. La premier ha confermato che l’Italia rimarrà dedita a supportare l’Ucraina “per tutto il tempo necessario”, dimostrando una forte posizione a favore della sovranità e dell’integrità territoriale del paese est europeo.

Si prevede anche che Meloni partecipi a un vertice con il presidente statunitense Joe Biden sull’Ucraina, ma in modalità remota. La premier ha intenzione di rientrare a Roma dopo il suo intervento all’Assemblea Generale che avrà luogo in serata, mentre in Italia sarà già tarda notte. Questo punta a evidenziare l’impegno dell’Italia nella cooperazione internazionale e nella ricerca di soluzioni per la crisi ucraina, anche in un contesto di riallineamento con gli alleati occidentali.

L’incontro tra Meloni e Zelensky rappresenta una continuazione dell’alleanza tra Italia e Ucraina, evidenziando i valori condivisi di democrazia e libertà contro le aggressioni esterne. La posizione italiana si riconferma fermamente a favore di politiche che agevolino il dialogo e il sostegno internazionale verso un’Ucraina che desidera un futuro di stabilità e prosperità.

In conclusione, l’incontro ha aperto nuovi orizzonti di cooperazione tra Italia e Ucraina, con un occhio attento alle necessità future del paese ucraino e un impegno concreto per la sua ricostruzione.