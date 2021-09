«Trastwest nasce per caso a Trastevere in un giorno di zona rossa, quando a piazza San Calisto mi sono trovato davanti la scena di un duello tra due persone armate di banane. Avevo lo smartphone in tasca, e ho cominciato a girare».

Aprile 2020: il lockdown ha svuotato le strade di Roma (e del mondo) trasformandole in un luogo irreale, sospeso nel tempo, disumano. Ivano De Matteo è un regista, attore e autore con alle spalle 32 anni di carriera che vive un altro giorno surreale a Trastevere, storico quartiere ai piedi del Gianicolo. In giro per commissioni, cammina in quello che sembra un set cinematografico abbandonato. Non ha con sé una telecamera professionale, ma come tutti possiede uno smartphone, un iPhone XS di qualche anno fa.

Folgorato dall’interpretazione, De Matteo inizia a riprendere i “duellanti”, due abitanti del quartiere che di solito vivono nell’ombra, ai margini, e che però ora si sono presi la scena e si prestano al gioco. Non è la prima volta che De Matteo usa lo smartphone per riprendere, ma questa volta è l’inizio di un’esperienza che porterà alla nascita del breve film Trastwest, presentato oggi alle Giornate degli Autori, rassegna autonoma all’interno della Mostra del Cinema di Venezia. Niente male per un lavoro realizzato a mano libera perché «l’iPhone era come un prolungamento del mio braccio», e interamente post-prodotto con iMovie, l’app con funzioni base di montaggio video disponibile gratuitamente sui prodotti Apple.

«Di solito non lavoro con il digitale – Confessa De Matteo – per una questione etica e per imporre maggior disciplina a me stesso e alla troupe. Se usi il digitale non hai limiti, mentre quando hai 30mila metri di pellicola, prendere o lasciare, significa che hai in media solo 5 ciak per scena e puoi girare solo quello che serve. Così ognuno è obbligato a fare meno e meglio – conclude – e ad esempio l’attore deve essere arrivare più preparato».

Ivano De Matteo, regista, attore e autore

Questo non significa che De Matteo sia un integralista dell’analogico: anche se ama «tutto della pellicola, soprattutto la grana», ciò non gli ha impedito di sfruttare al meglio le tecnologie che aveva disposizione per cogliere al volo un’occasione irripetibile, per immortalare e raccontare un mondo di solito invisibile, ma che nelle vie svuotate dalla pandemia aveva riconquistato temporaneamente spazio sotto la luce del sole. E che ha scelto di concedersi all’obiettivo di De Matteo forse anche perché, nella forma familiare e compatta di uno smartphone, appariva più familiare e meno spaventoso di una telecamera professionale.

«Questo lavoro non è un reportage o documentario, ma un atto d’amore – spiega Ivano De Matteo – È una poesia dedicata a questo quartiere e ai suoi personaggi, una narrativa che va avanti tra disperazione e risate resa possibile da un lockdown che qui è stata per alcune persone come quando in spiaggia viene la bassa marea: è allora che escono fuori i coralli, i barattoli e gli esseri viventi sconosciuti».

Certo, se da un lato la tecnologia lo ha aiutato, dall’altro De Matteo un po’ si è dovuto ingegnare: per alcune inquadrature dall’alto «mi sono dovuto far prendere sulle spalle da un amico che fa palestra» racconta, e poi in fase di montaggio «con iMovie avevo solo tre font per i titoli, e in assenza di pennino facevo fatica a lavorare di precisione». In assenza di un gimbal (dispositivo per stabilizzare le immagini), si è dovuto sbracciare per avere riprese fluide, al punto da dover girare alcuni pezzi in apnea «perché se respiri balla tutto». Eppure il risultato c’è e colpisce, specie ricordando che l’iPhone XS porta in dote una tecnologia ormai vecchia di tre anni.

Parte del merito va anche alla colonna sonora, composta da due brani indimenticabili firmati da Ennio Morricone e tratti dal film “Per un pugno di dollari”, ma anche qui c’è dietro una storia: «L’idea non è stata mia ma dei duellanti – confessa De Matteo – perché quando li ho incontrati in piazza San Calisto avevano messo proprio una di queste musiche in sottofondo». Guardando Trastwest, appare subito chiaro come immagini e racconto siano profondamente legati, e come questa relazione generi un impatto emotivo potente sullo spettatore. Viene da pensare che anche Morricone avrebbe gradito questa citazione, e forse è proprio per questo che i suoi eredi hanno autorizzato l’uso delle musiche per il cortometraggio: «Visto che non potevo permettermi i costi per i diritti – spiega il regista – ho pensato di mandargli il lavoro per chiedergli il permesso. Hanno accettato».

Trastwest è una storia che ha preso forma da sola, che si è offerta al suo narratore in strada, un’inquadratura alla volta. E che poi lo ha condotto nella vita dei suoi personaggi. E nelle loro nelle case, quando ne avevano una. Ora De Matteo ci ha preso gusto, e sebbene la pellicola resta il suo grande amore, il regista sta comunque pensando di continuare la narrazione iniziata con Trastwest, sempre usando lo smartphone, «ma questa volta utilizzando qualche strumento in più, come un microfono esterno o un carrellino per le riprese in movimento, che vorrei anche respirare». Insomma, ne vedremo delle belle.