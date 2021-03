Il Festival di Sanremo quest’anno ha fatto salire per la prima volta sul palco del Teatro Ariston un sacco di artisti, dai Maneskin a Fulminacci, passando per i Coma_Cose fino ad arrivare a Gaia, Madame e Random. 26 artisti in totale che hanno in comune una cosa: il nome d’arte. Ad eccezione di 3 artisti (Malika Ayane, Francesca Michielin ed Ermal Meta) tutti gli altri hanno infatti un nome d’arte.

E se Annalisa, Aiello e Gaia hanno deciso di proporsi semplicemente col proprio nome di battesimo o il cognome di famiglia (sarebbero Annalisa Scarrone, Antonio Aiello e Gaia Gozzi), tanti altri hanno un po’ modificato quello presente sui documenti: Francesco Renga in realtà si chiama Pierfrancesco Renga, mentre Orietta Berti all’anagrafe è Orietta Galimberti. Lo stesso Bugo sui documenti è Cristian Bugatti, mentre Max Gazzè è Massimiliano Gazzè.

Sanremo 2021, i nomi d’arte più fantasiosi

E gli altri? Via libera alla fantasia.

Arisa si chiama Rosalba Pippa, Colapesce si chiama Lorenzo Urciullo, Dimartino si chiama Antonio Di Martino, Fasma si chiama Tiberio Fazioli, Fedez si chiama Federico Lucia, Fulminacci si chiama Filippo Uttinacci, Ghemon si chiama Giovanni Picariello, Gio Evan si chiama Giovanni Giancaspro, Irama si chiama Filippo Fanti, Madame si chiama Francesca Calearo, Noemi si chiama Veronica Scopelliti, Random si chiama Emanuele Caso e Willie Peyote si chiama Guglielmo Bruno.

All’appello anche i gruppi e le band.

I due dei Coma_Cose si chiamano Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano; gli Extraliscio sono Mirco Mariani, Moreno Conficconi e Mauro Ferrara; La Rappresentante di Lista è un duo musicale composto da Veronica Lucchesi e Dario Francesco Mangiaracina; Lo Stato Sociale sono cinque ragazzi capitanati da Lodo Guenzi; mentre i Maneskin rispondono all’appello di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.