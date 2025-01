Al Comune arriva la lettera di diffida.

Imprigionati all’interno della scenografia, gli animali del presepe vivente di Fasano hanno suscitato numerose contestazioni da parte degli attivisti per i diritti animali. Queste contestazioni, basate sulla considerazione che gli animali erano utilizzati come oggetti da sfruttare senza alcuna salvaguardia delle loro condizioni, hanno culminato in una diffida che promette di allontanarli dalla scenografia a partire dal 2025. Il canale Instagram dell’associazione antispecista @animaliberaction ha diffuso la notizia di questi sviluppi. In passato, gli animali erano costretti a ruotare attorno a una scenografia ricreata, mentre ora le prime modifiche sembrano essere state già implementate.

Grazie all’intervento di un avvocato, sollecitato dalle segnalazioni di residenti di Pezze di Greco, sono stati rimossi diversi elementi che limitavano la libertà degli animali. Una delle segnalazioni più emblematiche riguardava un asinello immortalato con una corda attorno al naso, che è stata eliminata dopo la denuncia. Le condizioni indecenti in cui venivano mantenuti gli animali sono state valutate come inaccettabili, consentendo così all’associazione di agire rapidamente per garantire il rispetto dei diritti degli animali coinvolti.

Le contestazioni hanno dato vita a una catena di solidarietà che sottolinea come una società debba prendere coscienza della condizione di sfruttamento a cui sono sottoposti gli animali. Gli attivisti affermano che nessuna tradizione può giustificare l’ingiustizia verso gli animali, e che essi devono essere rispettati in quanto esseri senzienti. L’idea di rappresentare gli animali come mere decorazioni o strumenti di intrattenimento per i visitatori è stata messa in discussione.

La varietà di reazioni e la crescente attenzione verso i diritti animali testimoniano un cambiamento nella percezione sociale. Con il risultato della diffida, gli attivisti sperano di continuare a promuovere il rispetto e la dignità per gli animali, ribadendo che il loro benessere deve essere prioritario rispetto a tradizioni che li sfruttano. Il movimento per i diritti animali sottolinea l’importanza di agire contro ogni forma di sfruttamento, richiamando tutti alla responsabilità di garantire che gli animali siano trattati con il rispetto che meritano.