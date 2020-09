Paolo Conte al cinema: le date di proiezione del docufilm Via con me, dedicato alla straordinaria vita e carriera del cantautore astigiano.

Paolo Conte è arrivato nei cinema italiani grazie a un nuovo docufilm. Il titolo è il più rappresentativo della sua carriera: Paolo Conte – Via con me. Presentata in anteprima a Venezia 77, la pellicola di Giorgio Verdelli dedicata a uno dei cantautori più importanti della nostra canzone è in uscita in 270 sale cinematografiche in Italia il 28, 29 e 30 settembre.

“Non ho mai avuto velleità di successo personale, tengo molto al successo delle canzoni, questo sì, e in questo non mi do limiti“, racconta Conte nel suo documentario. Un pensiero che rappresenta benissimo quella che è stata la sua carriera straordinaria.

Nel film, in arrivo nei cinema italiani il 28, 29 e 30 settembre, sono presenti le storie che hanno portato ai brani che hanno rappresentato l’apice della carriera del cantautore, da Un gelato al limon a quel brano che ha legato il suo nome alla storia della musica italiana indelebilmente: Azzurro, canzone resa immortale da Adriano Celentano. All’interno della pellicola sono presenti 35 brani, tanta muisca e numerose interviste, da Renzo Arbore a Vinicio Capossela.

“Sono l’avvocato difensore dell’identità delle mie canzoni per questo le canto lo stesso“, ha spiegato il cantautore, come riferito da Tgcom24: “Una celebrazione? Non mi appartengono tanto le celebrazioni, non le amo, però qui c’è il cinema ed è una cosa che mi è sempre stata congeniale“.

Nel film è presente come voce narrante l’attore Luca Zingaretti, mentre tra gli artisti che hanno concesso un loro intervento ci sono anche Francesco De Gregori, Caterina Caselli, Stefano Bollani, Cristiano Godano, Lorenzo Jovanotti e, ovviamente, il fratello Giorgio. Di seguito l’audio di Via con me: