Al Ces la visione di Hyundai, la mobilità del futuro basata su idrogeno e connettività

Con il tema “Ease every way”, Hyundai si presenta al Ces 2024 sottolineando il proprio impegno a guidare le innovazioni incentrate sull’uomo con l’energia a idrogeno, i software e l’intelligenza artificiale. Al Las Vegas Convention Center il gruppo coreano – che prevede di acquistare 3 milioni di tonnellate di idrogeno all’anno entro il 2035 – presenta poi la soluzione HTWO per la catena del valore dell’idrogeno che comprende produzione, stoccaggio, trasporto e utilizzo e svela dettagli sullo sviluppo di un elettrolizzatore PEM su scala megawatt per la produzione di idrogeno verde e sui metodi di produzione di idrogeno attraverso la circolazione delle risorse.

Hyundai Motor Group ha già annunciato l’impegno a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, corroborato dalla chiara tabella di marcia RE100 che prevede l’utilizzo del 100% di energia rinnovabile nei suoi stabilimenti all’estero entro il 2045 e in ogni singola struttura del Gruppo entro il 2050. L’energia a idrogeno svolgerà un ruolo di primo piano nel raggiungimento di questi obiettivi.

Hyundai introduce quindi la strategia “Software-Defined Everything” (SDx) ridefinendo i veicoli, le flotte e i sistemi di trasporto attraverso i software e l’intelligenza artificiale. In particolare il brand prevede di creare Software Defined Vehicles (SDV) incorporando i metodi di sviluppo dei software nello studio dei nuovi modelli e punta a espandere le soluzioni software per la gestione delle flotte aziendali, offrendo servizi personalizzati e analisi dei dati in tempo reale. Al termine di questa transizione, nella visione Hyundai, utenti, dispositivi e città saranno tutti interconnessi in modo che la mobilità intesa come transportation-as-a-service sia aperta a tutti.

“Noi di Hyundai crediamo che scienza e umanità siano due facce della stessa medaglia; che la tecnologia avanzata debba anche migliorare la vita delle persone”, ha dichiarato Jay Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company. “L’idrogeno pulito dovrebbe essere per tutti, per alimentare ogni cosa e disponibile ovunque”.