Al CES 2025 LG presenta i dispositivi della serie Xboom in collaborazione con will.i.am

Durante il CES 2025, LG ha presentato la nuova linea di prodotti audio xboom, sviluppata in collaborazione con il musicista will.i.am. Questa gamma include gli speaker Bluetooth xboom Bounce, xboom Grab, xboom Stage 301 e gli auricolari xboom Buds. Questi dispositivi si caratterizzano per un design moderno e una qualità audio superiore, arricchita da funzioni di intelligenza artificiale. Grazie all’AI Calibration, i prodotti analizzano l’ambiente circostante per adattare automaticamente il suono. Inoltre, le luci integrate si sincronizzano con la musica per un’atmosfera più coinvolgente.

Lo xboom Bounce è un dispositivo compatto, con radiatori passivi e tweeter di precisione, certificato IP67 e MIL-STD 810H, con un’autonomia di 30 ore. Lo xboom Grab è più piccolo e compatto, anch’esso con certificazioni IP67 e MIL-STD 810H, e un’autonomia di circa 20 ore. Lo xboom Stage 301, ideale per eventi all’aperto, ha un woofer da 6,5 pollici e due driver midrange, con certificazione IPX4 e batteria sostituibile che dura fino a 11 ore.

Gli auricolari xboom Buds, dotati di driver in grafene, offrono cancellazione attiva del rumore e sono compatibili con Auracast, permettendo la trasmissione audio a più dispositivi. Hanno certificazione IPX4 e un’autonomia di 30 ore con la custodia di ricarica. Tutti i dispositivi includono un pulsante per accedere direttamente alla piattaforma RAiDiO.FYI per ascoltare contenuti personalizzati. I prodotti xboom saranno disponibili nel 2025, ma ancora non sono stati comunicati prezzi e date specifiche.