Al cane restano 2 mesi e la chemio costa troppo, l’aiuto del web

Il web si è unito per dare un aiuto economico per poter pagare la chemio al cane e donargli più dei due mesi di vita che gli erano stati dati.

Le festività natalizie dovrebbero essere un periodo felice, senza pensieri, ma purtroppo non tutto va sempre come desiderato. Ben Evans ha scoperto poco prima di Natale che al suo amato cane Max sarebbero rimasti solo due mesi di vita se non si fosse sottoposto ad una chemio. Purtroppo però le cure sono risultate essere molto costose e l’uomo non avrebbe potuto permettersele. Il web si è però mobilitato per poter dare un aiuto al cane e pagare la chemio per donargli del prezioso tempo in più insieme al suo padrone.

Il web aiuta il padrone di un cane a pagare la chemio: Max potrà continuare a vivere ancora un po’

Chi possiede un animale domestico sa quanto questo sia importante e per lui si farebbe davvero di tutto. Purtroppo però esistono delle situazioni in cui la volontà non basta e i problemi economici possono prendere il sopravvento. Ben Evans è il padrone di un bellissimo Bovaro di nome Max, un cane molto amato sia dal suo proprietario, sia dai clienti del pub di cui Ben è il gestore. A Max, poco prima delle feste natalizie, è stato diagnosticato un linfoma canino e le aspettative di vita erano di soli pochi mesi.

Una volta ricevuta la notizia della malattia del cane, Ben si è visto cadere il mondo addosso. Il suo amato cane era malato di una malattia mortale e senza curarlo gli sarebbero rimasti solo due mesi di vita.

Per poter allungare l’aspettativa di vita di Max era quindi necessario iniziare un ciclo di chemio che però ha il costo di 8 mila sterline, un prezzo che purtroppo Ben non avrebbe potuto sostenere da solo, anche se necessario per il suo amato amico peloso.

From the bottom of our hearts thank you to everyone who donated, shared, sent love etc! We smashed our £8k target in18 hours, just incredible and have raised £8,300!

This means we can completely find Max’s treatment for a year.

It means so much

Thank you all

Love

Ben & Max

❤️ pic.twitter.com/1Hl0qR16Fy — Ben Evans (@Ben_And_Max) December 29, 2022

Ben alla notizia del costo delle cure e dell’impossibilità di poterle sostenere ha deciso però di tentare il tutto per tutto e ha aperto una raccolta fondi online. Quello che è accaduto poi è stato un vero e proprio miracolo di Natale. In pochissimo tempo gli utenti del web hanno risposto alla raccolta per dare un aiuto a Ben e permettere la chemio a Max. Solo 15 ore dopo l’apertura della raccolta si era già arrivati alle 8 mila sterline necessarie! Ben era davvero sconvolto dalla risposta degli utenti, persone sconosciute provenienti da tutto il mondo e che, nonostante tutto, avevano deciso di donare dei soldi per il suo cane. Max ha così iniziato subito la chemio e questo gli ha dato la possibilità di sperare di continuare a vivere ancora per almeno un altro anno insieme al suo amato padrone! (G. M.)