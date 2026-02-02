13.1 C
Al-Burhan spinge per rimpatri in Sudan, ma guerra continua

Il generale Abdel Fattah al-Burhan, alla guida del Sudan, cerca di presentare un’immagine di normalizzazione attraverso una vigorosa offensiva diplomatica e il ritorno del governo nella capitale. Tuttavia, la realtà sul campo rimane drammaticamente diversa, con un conflitto che infuria e una crisi umanitaria senza precedenti.

Al-Burhan sta intensificando i rapporti con Paesi come Egitto, Arabia Saudita, Qatar e Turchia per ottenere sostegno politico e militare. Contemporaneamente, il governo ha annunciato il ritorno a Khartoum, invitando ambasciate e organizzazioni internazionali a riaprire i loro uffici, e ha riaperto l’aeroporto internazionale.

Questa facciata di stabilità è contraddetta dalla violenza in corso, specialmente nella regione del Kordofan. Qui gli scontri tra l’esercito e le Forze di Supporto Rapido sono quotidiani, con gravi conseguenze per i civili. Città come Kadugli ed El Obeid rimangono assediate, mentre la situazione umanitaria è critica, con gli aiuti bloccati.

Gli esperti avvertono che l’anno in corso rischia di essere il più sanguinoso del conflitto. Nonostante ciò, le autorità spingono per il rimpatrio dei profughi, definendo la situazione “sicura”. Intanto, l’opposizione politica interna è repressa con accuse e minacce.

La comunità internazionale viene accusata di inerzia. Mentre vengono imposte sanzioni mirate, le organizzazioni per i diritti umani denunciano l’incapacità di prevenire atrocità e una possibile disintegrazione del Paese, in assenza di qualsiasi seria prospettiva di negoziato o di missione di pace.

