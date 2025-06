Al Bano: Urlo di Pace e Risate al Concerto in Diretta!

Al Bano Carrisi incanta il pubblico con una performance unica e annuncia un concerto per la pace in Russia

Al Bano ha stupito il suo pubblico in un recente concerto, non solo per la sua musica, ma anche per un episodio inusuale che ha catturato l’attenzione. Durante la serata, ha reinterpretato un video-meme noto, creando un momento di ilarità. In un formato teatrale, ha invocato un nome, chiamando ripetutamente “DEEEBOOORAAAAHHH” per cercare di risvegliare una spettatrice che era appena svenuta tra la folla.

Al Bano, avvicinandosi alla donna, ha tentato di “rianimarla” con il suo canto, mentre il pubblico attendeva soccorsi. Per alleggerire la situazione, ha ironicamente commentato l’assenza del collega Fausto Leali. L’episodio, documentato da un video virale, ha raggiunto rapidamente i social media, generando stupore tra gli utenti.

Oltre a questo episodio, Al Bano ha annunciato un concerto speciale il 20 giugno a San Pietroburgo, dedicato alla pace, al fianco di Iva Zanicchi. Durante un’intervista con l’agenzia Ansa, il cantante ha enfatizzato il valore della pace e la necessità di prendere iniziative concrete. Nonostante fosse consapevole delle possibili critiche, ha affermato di non temere accuse di vicinanza a Vladimir Putin, generando reazioni sarcastiche sugli social.

Fonte: www.bigodino.it