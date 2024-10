Al Bano: Scopri la sua Maestosa Villa in Puglia e Dove Si Trova

Le Tenute Carrisi si trovano in Puglia, nella provincia di Brindisi, attorno alla Masseria Cutri Petrizzi, ereditata dal bisnonno di Al Bano. Questa proprietà, costruita negli anni ’70 dal noto cantante, si estende per vari ettari immersi nel verde, includendo boschi, vigneti, una spa, un ristorante, una piscina, una chiesa e un campo da calcio. Al Bano vive qui con la sua famiglia allargata e gestisce un’azienda agricola che produce vino e prodotti agricoli dal 1700. La villa ha un design classico, con soffitti alti e diversi livelli.

Al Bano è un icona della musica italiana, noto per la sua carriera sia da solista che in coppia con Romina Power. Attualmente, Al Bano è in una relazione con Loredana Lecciso, con la quale ha avuto due figli: Jasmine e Al Bano Junior. Ha anche quattro figli con Romina Power: Romina, Cristel, Yari e Ylenia, quest’ultima scomparsa nel 1993.

Il cantante è molto fiero della sua tenuta, un progetto che ha realizzato investendo risorse e impegno. Racconta di aver acquistato il terreno nel 1969 e di aver iniziato a costruire nel 1971, superando la mancanza di infrastrutture come acqua ed elettricità. Durante un’intervista, ha condiviso che l’architettura della proprietà è stata così apprezzata che Vittorio Sgarbi, dopo averla visitata, suggerì di pubblicare un libro intitolato “Al Bano architetto”.

Recentemente, Al Bano e Romina Carrisi sono stati ospiti del programma “Verissimo”. Durante l’intervista, Romina ha affrontato il tema del possibile riavvicinamento con Al Bano, chiarendo che non torneranno insieme, poiché lui ha una nuova relazione. Romina ha anche riflettuto sulla difficoltà di vivere con i ricordi della loro storia d’amore, riconoscendo il complesso processo di accettazione e terapia che ha richiesto tempo.

In sintesi, le Tenute Carrisi rappresentano non solo la casa di Al Bano, ma anche un simbolo della sua vita, delle sue relazioni familiari e del suo percorso artistico, un luogo in cui convivono ricordi, successi e un forte legame con la tradizione.