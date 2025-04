Al Bano in sedia a rotelle: il cantante tranquillizza i fan sulla sua salute

Il noto cantante pugliese Al Bano Carrisi ha recentemente affrontato voci infondate riguardanti il suo stato di salute, che lo dipingevano su una sedia a rotelle. In un video pubblicato su Instagram, il cantante smentisce queste fake news, mostrando la sua energia e vitalità. Nel filmato, indossando il suo famoso cappello bianco, Al Bano esegue flessioni e si rivolge direttamente ai suoi fan, esprimendo con ironia il suo disappunto riguardo a tali affermazioni. «Ho visto da qualche parte che dicono che sto bloccato, che sto sulla sedia a rotelle, ma quante balle?» afferma nel video, aggiungendo di poter stare bene senza l’ausilio di prodotti esterni.

Con un salto vivace, Al Bano dimostra di essere in ottima forma, sottolineando che le voci negative non hanno fondamento. «Grazie a Dio sono in ottima salute, alla faccia di coloro che vendono balle», ribadisce. Non manca un tocco di autoironia, dicendo: «Certo, non ho più vent’anni, ma mi preparo per un bonus di due», per poi inviare un messaggio di positività a tutti i suoi seguaci.

In aggiunta, il cantante ha annunciato il suo ritorno sul palco con Romina Power, a partire da un concerto a Madrid il 24 maggio, un evento molto atteso dai fan. Questo messaggio rassicurante e l’imminente impegno artistico dimostrano che Al Bano è lontano dall’essere in crisi fisica e continua a regalare gioia e musica al suo pubblico.