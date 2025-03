Al Bano: il colpo a sorpresa per Carlo Conti dopo Sanremo

Dopo due esclusioni consecutive dal Festival di Sanremo, Al Bano Carrisi avrà una nuova opportunità di esibirsi come ospite speciale al San Marino Song Contest 2025, in programma l’8 marzo al Teatro di Dogana Nuova. L’artista di Cellino San Marco si esibirà con due brani iconici e riceverà un Premio alla Carriera. La sua presenza all’evento, che fungerà da trampolino di lancio per i partecipanti agli Eurovision, è stata accolta con entusiasmo, creare un’aspettativa elevata per la serata.

Il San Marino Song Contest vedrà anche la partecipazione di artisti come Gabry Ponte, Bianca Azei, Pierdavide Carone e Marco Carta, tutti in competizione per un posto agli Eurovision. L’evento sarà trasmesso su Rai Italia e RaiPlay, permettendo una visione globale. Questa accolto speciale per Al Bano è vista come un vero e proprio “sgambetto” ai suoi detrattori, soprattutto dopo il rifiuto dei direttori artistici di Sanremo, Amadeus e Carlo Conti, che non lo hanno ritenuto meritevole di un ritorno sul palco dell’Ariston.

L’aspettativa per la giuria è alta, con membri di grande prestigio come Luca De Gennaro e Federica Gentile. La presenza di Al Bano, un artista di fama internazionale, promette di alzare sensibilmente gli ascolti della serata. La situazione ha accresciuto l’interesse e la curiosità anche in riferimento alla reazione degli organizzatori di Sanremo, che potrebbero percepire la mancanza di visibilità del cantante. L’8 marzo si preannuncia dunque come una serata ricca di emozioni e sorprese.