Al Bano e Jasmine: scontro dopo il reality “The Couple”

Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine avrebbero avuto forti tensioni a causa della partecipazione di quest’ultima al reality “The Couple”, trasmesso su Canale 5 e chiuso prematuramente per bassi ascolti. Jasmine, 23 anni, ha partecipato al programma insieme all’amico Pierangelo Greco, ma la scelta non è stata ben accolta dal padre, preoccupato per l’immagine della figlia nel mondo dello spettacolo. Al Bano avrebbe espresso il suo disaccordo, temendo che l’esperienza potesse rivelarsi poco proficua.

Nonostante le riserve paterne, Jasmine ha scelto di proseguire nel suo intento di affermarsi autonomamente, portando a scontri accesi in famiglia. Alla fine del reality, il montepremi è stato devoluto all’ospedale Gaslini di Genova e Jasmine ha ripreso la vita normale, mentre il clima familiare è rimasto teso. Al Bano avrebbe preferito per lei una partecipazione a programmi più seri, come “Ballando con le Stelle”.

Durante il reality, Jasmine ha condiviso le proprie ansie legate alla notorietà e alla pressione di avere genitori famosi, raccontando la fragilità che spesso accompagna la sua vita pubblica. La fine di “The Couple” è stata inaspettata per i concorrenti, che hanno scoperto il termine del programma durante una comunicazione in confessionale, vivendo un momento di confusione e disorientamento prima di tornare alla quotidianità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it