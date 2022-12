Al Bano confessa: “Ecco con chi passerò il Natale”

Nel corso delle ultime ore il nome di Al Bano sta tornando ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In un’intervista rilasciata al giornale ‘Ora Magazine’, il cantante di Cellino San Marco ha svelato con chi trascorrerà le feste natalizie e cosa regalerà a Loredana Lecciso.

Qualche giorno fa Al Bano ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Ora Magazine’. Qui il cantante ha svelato alcuni dettagli privata della sua vita. Tra i tanti, l’artista di Cellino San Marco ha confessato che trascorrerà le feste natalizie con la sua famiglia, con Loredana Lecciso e con la famiglia di lei. Inoltre, Al Bano ha svelato anche cosa regalerà al suo amore.

Oltre a ciò, l’artista ha svelato che, purtroppo, il giorno di Natale sua figlia Cristel non sarà insieme a lui. Queste le sue parole:

Nessun regalo può superare il dono della vita. Purtroppo quest’anno resta in Croazia, con la famiglia del marito. Noi abbiamo fatto un accordo: un anno viene giù a Cellino e un anno resta a casa sua, così accontenta tutti. Invece, in estate per fortuna non manca mai di arrivare.