Al Bano: Appello a Celentano e Verità su Romina Power

Al Bano, il famoso cantante di Cellino San Marco, ha recentemente annunciato l’uscita della sua autobiografia “Il sole dentro”, in cui racconta la sua vita e carriera, includendo aneddoti inediti. In un’intervista al Corriere della Sera, il cantante ha condiviso la sua voglia di rivedere Adriano Celentano, auspicando di riunirsi con lui per esibirsi insieme. Al Bano ha sottolineato l’importanza di Celentano nella cultura italiana, dichiarando che molti non riconoscono sufficientemente il suo contributo.

Durante l’intervista, Al Bano ha anche fatto riferimento alla sua gioventù, ricordando i tempi difficili in cui lavorava come imbianchino e cameriere, descrivendo esperienze di vita precarie. Questo periodo ha preceduto il suo grande successo nella musica. Un tema significativo della sua vita è stato l’amore per Romina Power, sua ex moglie e madre dei suoi quattro figli. Al Bano ha voluto chiarire alcuni malintesi riguardo alla loro relazione, specificando di non essere mai stato possessivo, ma di avere valori tradizionali. Ha affermato che la decisione di trasferirsi a Cellino fu presa da Romina e non da lui, contrariamente a quanto si è spesso detto.

Infine, Al Bano ha commentato sulla sua attuale compagna, Loredana Lecciso, descrivendola come una “brava donna” e una madre premurosa. Ha notato che, sebbene avesse dato molta importanza alla televisione in passato, ora sta adottando un approccio più riservato nella sua vita. Questo mix di commenti sulla vita personale e professionale riflette non solo il percorso di Al Bano come artista, ma anche la sua evoluzione come individuo, rimanendo sempre legato alle sue radici e ai valori familiari.