Al Bano a Sanremo 2024: "Ho inciso tre brani, vediamo quale presentare ad Amadeus"

Il cantante pugliese in diretta durante ‘Protagonisti’ su Rtl102.5

“Ho inciso tre brani per Sanremo, vediamo quale presentare ad Amadeus”. Così Al Bano nella telefonata in diretta durante ‘Protagonisti’ da Francesco Fredella e Gianni Simioli su Rtl102.5. “Ho inciso 3 canzoni per Sanremo. Vedremo quale proporre”, ha detto il cantante pugliese che conferma l’indiscrezione delle ultime ore sulla sua partecipazione al Festival condotto da Amadeus.

Al Bano, insomma, sarà presente? Non si sa. Al momento, come lui stesso racconta, ci sono tre brani pronti. Uno di questi dovrebbe arrivare ad Amadeus (che ieri ha annunciato come co-conduttore della prima serata Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del Festival con Due vite).