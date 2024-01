Al Bano a E' sempre Cartabianca: "Giulia Cecchettin? Non la conosco"

“Su 365 giorni, sono fuori dall’Italia per 300 giorni. Il caso di Giulia Cecchettin? Mi è sfuggita questa cosa… Purtroppo non conosco questa storia. Lui ha ucciso lei?”. Al Bano, ospite di E’ sempre Carta bianca, risponde così alle domande di Bianca Berlinguer sul tema dell’omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa in Veneto dall’ex fidanzato Filippo Turetta. “Lui ha ucciso lei? La famiglia di questo soggetto non ha mai capito le debolezze di questa persona?”, chiede il cantante, che nel corso della sua apparizione nel programma si esprime su una serie di argomenti. “La politica in Italia? I politici sembrano impegnati a insultarsi l’un l’altro. Prima c’era molta più eleganza, ora fanno tutti schifo. Tutto è peggiorato, nessuno fa niente per cambiare le cose e questo è il dramma. Sono scoraggiato da questo modo di fare politica, gli italiani meriterebbero di più”, dice. “La guerra tra Ucraina e Russia? Esprimo il pensiero di uomo che conosce la differenza tra guerra e pace. Io voglio la pace, ma un centinaio di persone decidono che tanti devono andare in guerra e morire. Quelli che decidono, invece, non muoiono mai”.