Musica

Al Bano a Conversano

Da stranotizie
Al Bano a Conversano

Un teatro che vibra, voci che si intrecciano, emozioni che diventano esperienza educativa. Recentemente, il 13 gennaio, al Cine-Teatro Norba di Conversano, si è svolto un incontro con il Maestro Al Bano per la presentazione del suo libro autobiografico “Il sole dentro”, che ha coinvolto le classi terze e quarte del Liceo San Benedetto di Conversano. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri con il Generale Matteo Lorusso, è stato un’occasione formativa autentica, capace di unire parola, musica ed emozione.

Fin dall’ingresso del Maestro, accompagnato dal canto di alcuni studenti dell’Istituto, il teatro si è trasformato in uno spazio vivo e partecipato. Dopo il confronto con il Generale Lorusso, il dialogo con la professoressa Vanna Sasso ha condotto il pubblico verso il cuore dell’esperienza: la musica come linguaggio universale, capace di creare legami immediati e profondi.

Il momento culminante della mattinata è arrivato con il duetto tra Al Bano e Vanna Sasso, psicologa e musicista professionista, presidente dell’Associazione culturale Nuova Accademia Orfeo di Bisceglie. I due artisti, incontratisi per la prima volta, hanno improvvisato e dato vita a un momento di autentico spettacolo. La Sasso ha omaggiato e commosso Al Bano interpretando il brano “È la mia vita”, per poi duettare con lui sulle note di “Nel sole”.

Vanna Sasso ha calcato numerosi palcoscenici accanto a grandi nomi dello spettacolo italiano e porta sempre con sé una visione della musica come strumento di relazione, ascolto e verità. Questa stessa visione è alla base del suo lavoro quotidiano all’interno del Liceo San Benedetto di Conversano, dove insegna Italiano, Storia e Latino e cura l'”intervallo musicale”, progetto pensato come spazio educativo di benessere e inclusione.

Il Liceo San Benedetto è riconosciuto per la sua vocazione inclusiva e per l’attenzione alla cura del benessere degli studenti, e trova nella musica uno strumento privilegiato di crescita emotiva, relazionale e cognitiva. La musica, quando è autentica, educa e diventa strumento di crescita, consapevolezza e umanità quando entra nella scuola.

