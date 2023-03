Al Bano a Belve: "Putin ha anche ragione, Nato si è appropriata di Ucraina"

Vladimir Putin “in qualche modo una buona parte di ragione ce l’ha, ma ha anche la parte del torto”. E’ un passaggio delle risposte di Al Bano a Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda oggi su Raidue. Quando Fagnani chiede quale sia la ragione, Al Bano spiega: “L’Ucraina è sempre stata sotto la giurisdizione russa, la nato se ne è appropriata”. Ma poi aggiunge, spiegandosi: “Questa guerra è terribile, squallida. Io non approvo quello che Putin ha fatto, chi lo approverebbe? Invadere come ha fatto quel paese a me ha dato fastidio, e non solo a me”.

Fagnani chiede quindi se anche oggi sarebbe disposto a suonare per Putin, ed Al Bano risponde: “Io suono e canterò sempre per il popolo russo. Putin è un russo e io ho cantato anche per lui”.