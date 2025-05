Al Bambino Gesù intervento salvavita per un ragazzo con ‘cuore a metà’

Sono state sviluppate manovre innovative per un intervento di cardiologia mininvasiva, salvando la vita a un giovane adulto con “cuore a metà”, nato senza ventricolo destro. In pericolo per il malfunzionamento della valvola mitrale, il paziente, 32 anni, affrontava rischi elevati con la chirurgia tradizionale. Dopo l’approvazione del Comitato etico e del ministero della Salute, è stata eseguita una procedura innovativa: l’impianto trans-catetere di 3 clip valvolari, realizzata dal team del Bambino Gesù di Roma con esperti internazionali.

Il cuore univentricolare è una rara cardiopatia congenita in cui un solo ventricolo pompa il sangue, portando a complicanze significative durante l’età adulta, come l’insufficienza valvolare. La condizione del paziente richiedeva un sistema di circolazione alternativo chiamato Fontan, causando un costante superlavoro del ventricolo restante e la necessità di controlli vitalizi. Nel suo caso, la valvola mitrale funzionava male, causando una perdita superiore al 60% di sangue ossigenato.

Fino a quel momento, l’unica opzione era l’intervento chirurgico tradizionale, considerato troppo rischioso. Il team del Bambino Gesù, composto da vari specialisti, ha optato per una procedura mininvasiva. L’intervento, eseguito con manovre non standard e tramite il condotto di Fontan, ha richiesto una pianificazione avanzata con modelli 3D e simulazioni virtuali. Guidato dal dottor Gianfranco Butera, l’intervento è riuscito, riducendo l’insufficienza mitralica a un livello trascurabile. Il paziente è stato dimesso dopo 6 giorni, evidenziando un miglioramento significativo e riducendo le terapie farmacologiche necessarie. Questo approccio innovativo segna un passo in avanti nel trattamento di complessi problemi cardiaci congeniti.