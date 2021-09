Nel secondo trimestre dell’anno, fra aprile e giugno, gli abbonamenti al 5G per la prima volta hanno superato quelli in 4G: questa notizia circola da qualche giorno con comprensibile eccitazione. La fonte è l’affidabile Ericsson Mobility Report che in realtà non parla del totale degli abbonati ma solamente dei nuovi abbonati. Insomma, nel mondo ci sono otto miliardi e 100 milioni di abbonamenti telefonici con connessione dati; di questi 4.8 miliardi, il 59 per cento, sono per il 4G; e 380 milioni per il 5G che però registra 84 milioni di nuovi abbonati contro i 71 del 4G.

Insomma, il sorpasso c’è ma è piccolo piccolo. Per ogni abbonato al 5G ancora ce ne sono più di mille al 4G. Questo è lo stato delle cose. Un abisso li separa. Il fatto è che il 5G a mio avviso resta una tecnologia ancora in cerca di una narrazione convincente. Mi spiego: quando arrivò il 3G ai consumatori era evidente il vantaggio di poter scaricare app e allegati alle email in pochi secondi; e con il 4G possiamo finalmente vedere eventi tv in streaming come prima sarebbe stato impossibile (i dati che ha appena rilasciata DAZN sugli spettatori alle prime due giornate del campionato di calcio lo dimostrano).

Ma il 5G? A che serve esattamente? Quali vantaggi ci porterà? Non è chiaro: nell’Ericsson Mobility Report precedente si afferma che gli utenti che hanno attivato il 5G passano più tempo a fare videogiochi in cloud o usando applicazioni di realtà aumentata e invece fanno meno ricorso al wifi di casa. Tutto qui? Sicuramente no. Cito ancora il Report dove dice che gli utenti del 5G aspettano, con ansia e curiosità, nuovi servizi da poter fare con il 5G. Aspettano e sperano. Ecco, il punto è che complessivamente non abbiamo capito esattamente il vantaggio pratico di questa nuova tecnologia. E la notizia del (piccolo) sorpasso fra i nuovi abbonati rispetto al 4G serve solo a provare a creare un “hype” che non sembra esserci. Chiariamo: non sto dicendo che il 5G non serva. Sarebbe un errore troppo banale: la storia della tecnologia è fatta di passi avanti che all’inizio sembrava che non servissero a nulla e poi invece… Lo stesso Internet, e poi anche il web, all’inizio sembravano cose di cui si poteva fare a meno.

Quello che serve adesso al 5G è una narrazione convincente: una storia che ci spieghi in cosa davvero ci migliorerà la vita. Oppure, come al solito basterà attendere un po’, giusto il tempo che qualcuno si inventi una applicazione che nessuno aveva previsto e che si può fare solo con il 5G.