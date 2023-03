AkitaINK 603XL Multipack 10 Cartucce Compatibili per Epson 603 XL per Expression Home XP-2100 XP-2105 XP-3100 XP-4100 Workforce WF-2810 WF-2830 WF-2850(4 nero, 2 ciano, 2 magenta, 2 giallo)

Descrizione prodotto

Qualità premium per le cartucce compatibili AkitaINK

Caratteristiche uniche

Imballaggio professionale

Curiamo l’imballaggio dei nostri prodotti in ogni minimo dettaglio, ed è proprio quello che fa la differenza e permette al cliente un’esperienza di acquisto unica.

Chip di ultima generazione

Le cartucce AkitaINK sono sempre equipaggiate con chip di ultima generazione, per essere sempre al passo con gli aggiornamenti e con la compatibilità per ogni dispositivo.

Inchiostro di prima qualità

L’inchiostro che utilizziamo per produrre le nostre cartucce è scelto e progettato nel pieno rispetto delle normative vigenti, ed è completamente ecosostenibili.

Ampissima compatibilità

Compatibilità: Expression Home XP-2100、 XP-2105、 XP-3100 、XP-3105、 XP-4100、 XP-4105、 XP2100、 XP2105、 XP3100、 XP3105、 XP4100、 XP4105, con Epson WorkForce WF-2810DWF 、WF-2830DWF、WF-2835DWF、 WF-2850DW、 WF2810、 WF2830 、WF2835、 WF2850.

Contenuto del kit : 4 cartucce nere, 2 ciano, 2 magenta, 2 gialla, confezione da 10 cartucce di inchiostro compatibili in sostituzione della confezione multipla Epson 603XL (NON originale)

Ampia compatibilita’ : Epson Expression Home XP-2100 XP-2105 XP-2150 XP-2155 XP-3100 XP-3105 XP-3150 XP-3155 XP-4100 XP-4105 XP-4150 XP-4155, WorkForce WF-2810DWF WF-2820DWF WF-2830DWF WF-2835DWF WF-2840DWF WF-2845DWF WF-2850DWF WF-2870DWF

Resa Colore : Le cartucce appena installate permettono la stampa di circa 600 pagine per cartuccia 603XL nera, mentre invece 400 pagine per cartuccia a colori (copertura 5%)

Qualita’ eccelsa : Grazie alle cartucce per stampanti di alta qualita’ a marchio AkitaINK, ottieni stampe ad altissima definizione, le quali assicurano una stampa realistica e naturale

29,99 €