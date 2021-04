Akash Kumar è uscito da più di due settimane, ma il suo nome continua ad aleggiare negli studi de L’Isola dei Famosi. Ieri sera Massimiliano Rosolino ha presentato la nuova naufraga, Beatrice Marchetti: “Arriva la regina delle passerelle. Ha posato per tanti servizi fotografici e copertine“. Ilary Blasi ha subito commentato: “Praticamente la sorella di Akash“.

Pochi minuti dopo è arrivata la replica del modello veronese: “Non è mia sorella, però ci ho lavorato spesso con la Bea. Vai Bea! Si parla spesso di me all’Isola dei Famosi… ci vediamo presto in studio raga“.

Più che sulla risposta alla Blasi, io mi concentrerei sul fatto che lunedì il belloccio dagli occhi di ghiaccio sarà in studio. Prepariamo i popcorn.

“No io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Torri Francesco io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo. Ma questo modo avrò di, em no zio io sono un top model, fatele voi sei sfilate campagne a New York e a Londra. Fatele voi quando sei anni fai le Benetton fatele. […] Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla d’Urso a prendersi 2 soldi, ma io non li conosco. (ha trascritto biccy.it) Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca. E voi maschi che dite che non faccio nulla, fate la metà delle cose che ho fatto io! Lo so ragazzi che sono troppo bello, mi avevano detto di restare a New York e non tornare in Italia”.