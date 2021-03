Akash ieri sera a L’Isola dei Famosi ha avuto un battibecco con Tommaso Zorzi durante il blocco delle nomination e per questo motivo avrebbe chiesto ai suoi compagni di essere nominato, perché desideroso di ritornare a casa.

Il fatto risale proprio al momento della sua nomination, quando Tommaso Zorzi ha preso la parola e gli ha chiesto: “Vorrei un tuo commento su una questione da chiarire che qua non abbiamo capito: pare che tu abbia più nomi?“. L’allusione ovviamente è in merito ai nomi Andrea e Pablo con cui Akash, in passato, ha partecipato ad altre trasmissioni Mediaset.

La polemica (non nuova alla tv) è nata un po’ di anni fa quando lui ha partecipato a Ballando con le Stelle e Selvaggia Lucarelli lo ha punzecchiato in merito. Per questo motivo il modello ha risposto così a Zorzi:

“Se vuoi fare la polemica di Selvaggia [Lucarelli, ndr] c’è già stata a Ballando con le Stelle, non la voglio fare qua” – ha risposto indispettito Akash, che ha poi continuato – “Ho già chiarito nell’altro talent, se vuoi cavalcare questa polemica da reality non ho voglia, vai su Google o parli con mia mamma: ho un nome solo ed è Akash Kumar. Questa polemica c’è già stata in un altro talent”.

Akash minaccia di ritirarsi da L’Isola dei Famosi

Il modello, poco prima di finire in nomination contro Angela Melillo, ha poi detto:

“Ho chiesto ai miei compagni di essere nominato perché il trash non mi appartiene, il caro Zorzi deve un attimo calare le ali e parlarmi in modo decente perché ho una carriera fuori che mi aspetta. Sono un ragazzo educato e mi sono stancato. Se devo giocare da solo e fare il sex symbol, faccio il sex symbol. Oggi vorrei abbandonare il gioco perché mi sento a disagio, fuori ho una carriera che mi aspetta. Non è facile qua divertirsi quando non vai d’accordo con i tuoi compagni, non mi trovo bene qua e mi sento solo”.

Tommaso Zorzi in studio non ha risposto, ma poco dopo su Twitter ha chiuso così: