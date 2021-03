Durante le dirette Instagram fatte ieri notte Akash Kumar non ha parlato solo di tv e di Barbara d’Urso, ma anche di un periodo difficile della sua vita. Una follower del modello gli ha chiesto se tornerà mai a Verona a vivere (adesso sta a Milano) e lui ha risposto che non è nei suoi piani trasferirsi nuovamente. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha anche rivelato di avere dei ricordi poco piacevoli legati alla città veneta.

“Amo Verona, ma non tutti i veronesi. Molti ragazzi da piccolo mi hanno reso la vita molto difficile. Non faccio di tutta l’erba un fascio, però tanti mi hanno fatto cose brutte. Vi dico che sono stato picchiato da 6 ragazzi, mi hanno anche distrutto la macchina. (riporta biccy.it) Quando ti chiamano ne**o, non è bello. Ho subito bullismo vero.Tornerò sicuramente, ma non ho dei bei ricordi. Ora però penso che mentre io faccio il lavoro dei miei sogni questi razzisti invece saranno rimasti fermi.

Non sono solo quello che pensate voi. Tanti di voi non sanno molte cose di me. In questi mesi ho fatto tanta beneficenza. Ieri ad esempio una signora mi ha detto Akash non ho soldi per fare la spesa e domani ci penserò io a tutto, mi occuperò di lei. Quindi basta con gli insulti e le cavolate”.