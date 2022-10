Akash Kumar verso il GF Vip? Il video che lo fa pensare: “Entra tra due settimane”

Nonostante la sua breve permanenza a L’Isola dei Famosi, Akash Kumar ha certamente lasciato il segno nella sua edizione. Il bel modello negli anni ha partecipato anche a Ciao Darwin, Temptation Island e Ballando con le Stelle e presto potrebbe entrare anche nella casa del GF Vip. O almeno questo è quello che credono molti telespettatori. Come mai questa ipotesi? Pare che tutto sia nato da un video in cui Giaele De Donà e Alberto De Pisis parlano dell’arrivo di un concorrente ‘bello, narciso, molto sicuro di sé, particolare e il cui nome inizia con la A’.

Qualche giorno fa Giaele ha svelato ad Elenoire, Alberto e Pamela del possibile ingresso di un suo ex: “Comunque pensate che prima di entrare qui ho scoperto una cosa. Ha fatto il casting, doveva entrare un ragazzo, tipo quelli di cui stavamo parlando prima. Un super narciso, ma una cosa davvero pazzesca. Oddio sì il nome comincia con la A! Lo conosco da anni e con lui ho anche avuto qualcosa. Quando mi hanno detto ‘guarda che forse entra lui’. Ti giuro che… Non possiamo dire il nome completo. Amore lui ti giuro, guarda, lui incarna il narciso. E poi amore, appena arrivata a Milano a 18 anni l’ho conosciuto. Se veramente lo fanno entrare lasciamo stare“.

Akash Kumar al GF Vip? Le parole misteriose di Alberto De Pisis.

Alberto si è detto certo che l’ingresso di ‘A’ sia imminente: “Il nome comincia con la A? Lo conosco da tanto! Ele lo conosci anche te. Lui entrerà tra due settimane. Non lo dico, ma so che entra. Entra perché ha una storia molto attuale. Lui incarna proprio l’uomo insicuro, che poi diventa una sicurezza. Ha sei uscita con lui a 18 anni? Hai iniziato col botto, sei partita direttamente in quinta“.

Akash Kumar sarebbe un vippone PERFETTO, una scossa utile a questa edizione. Una cosa è certa: presto entreranno sei nuovi concorrenti. Che tra loro ci sia anche il misterioso ‘A’?



Oddio Akash rientrerebbe perfettamente nella descrizione. Se ha avuto una storia con giaele allora è davvero lui #gfvip — Byron 👑 (@ByronSengir) October 14, 2022