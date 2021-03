Ritorno sui social col botto per Akash Kumar. Ieri notte l’ex naufrago si è collegato in diretta per pochi secondi e poi ha staccato, successivamente ha pubblicato uno scatto senza maglietta, con una didascalia molto sobria: “La differenza tra un genio e uno stup*do è che il genio ha dei limiti“.

Quindi lui è un genio? Non capisco.

Sto. Morendo. Cinema gratis nelle storie di Akash pic.twitter.com/uColkBVK1o — senza glutine (@latteaigomiti) March 23, 2021

Stamani il modello ci ha regalato altro trash (che pare non ami), prima smentendo le tanto chiacchierate operazioni agli occhi e poi attaccando Tommaso Zorzi. Il bel veronese ha anche pubblicato una presunta chat whatsapp (che trovate su Twitter) tra lui e Zorzi, in cui l’ex gieffino gli chiederebbe di vederlo.

“Quante cose dicono di me… nemmeno io sapevo di queste cose, dagli occhi, ad altre robe. Purtroppo l’invidia è una brutta bestia. Dicono che mi sono rifatto, ma loro sembrano usciti da Frankenstein, sono fatti di gomma, sembrano il circo Orfei. Sono quattro morti di fame che hanno bisogno di notorietà. Criticano me che ho una carriera e a 6 anni facevo campagne. Ecco perché non dovevo fare questo reality, in questo mondo dei reality cercano sempre di buttare giù chi ha già una carriera e chi non ha una carriera cercano di fargliela fare, come nel caso di Tommaso Zorzi che due anni fa nessuno sapeva chi fosse; è venuto fuori tramite i social dicendo due minc***te tipo Genitore 1, Genitore 2 e ha fatto boom. Caro Tommaso, sono stato un signore con te, ma tu hai cercato di rovinarmi, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La tv ha bisogno di persone come te”.

Tommaso Zorzi tira fuori la questione dei nomi con Akash.#isola pic.twitter.com/VjIqqQTLt2 — isola out of context (@oocisola) March 18, 2021

Akash Kumar e la shade poraccia ad Elettra Lamborghini.

Non solo Tommaso, il ragazzo dagli occhi di ghiaccio se l’è presa anche con Elettra. In questo caso la frecciatina è davvero di serie B.

“Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare prima di avere tutte le campagne di Vogue che ho fatto io? Volevo dire alla signora Lamborghini che ho fatto più campagne su Vogue io che tu dischi su Spotify. Pem Pem! Cinema, non avete vinto, ho vinto io”.

Io comunque ho bisogno di Olga Fernando quando appare il ragazzo sui social e in tv.