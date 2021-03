Durante la seconda puntata de L’Isola dei Famosi Akash Kumar e Tommaso Zorzi hanno avuto un battibecco a causa del mistero dei diversi nomi del modello. Appena uscito dal reality di Canale 5 il bel veronese ha attaccato pubblicamente l’opinionista del reality ed ha anche pubblicato una loro chat di Whatsapp.

Ieri sera tutti ci aspettavamo un faccia a faccia, che però non c’è stato (arriverà nelle prossime puntate?). In compenso Tommaso nella sua rubrica Il Punto Z ha lanciato una serie di shade all’ex naufrago, che su Instagram ha risposto: “Ieri sera io e te messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora? Mio dio che trash“. Commento che pochi minuti dopo è sparito ed è stato rimpiazzato da un ambiguo: “Sorrisi“.

Spero che gli autori non mi deludano, perché prossimamente voglio Akash Kumar in studio, non ci possono privare di questa sicura catfight.

Zorzi e l’attacco ad Akash Kumar.

“Allora Ilary io partirei subito con la parola zebedei, come quelli che Akash Kumar ha rotto nella scorsa puntata quando era in Honduras. Per citare quello che hai detto la volta scorsa, ‘prendi il tuo sacchetto e torna in Italia’. Lui se n’è anche uscito con ‘io la mia Isola l’ho già vinta’. Io però vorrei dire che sicuramente questo programma non lo vinci uscendo dopo una settimana e non accettando di rimanere a Parasite Island, anche se devi convivere con Fariba e Ubaldo”.

Come ogni puntata torna il Punto Z di Tommy!❤️ #Isola 🏝️ pic.twitter.com/vep7DHJjLW — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 25, 2021