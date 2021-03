Akash Kumar è senza dubbio il naufrago più discusso dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e nonostante sia stato già eliminato dal televoto (dopo appena una settimana), il modello veronese ha lasciato il segno.

Da circa due settimane, infatti, molti fan della trasmissione si interrogano in merito ai suoi molteplici nomi usati nelle varie trasmissioni tv a cui ha partecipato ed in merito ai suoi occhi, da alcuni additati come finti.

A rispondere ed a mettere un punto (?) sulle due questioni c’ha pensato l’influencer Amedeo Venza che ha pubblicato su Instagram la foto del passaporto di Akash Kumar che svela i suoi tratti caratteristici ed anche le sue generalità.

Il suo vero nome è infatti Akash Kumar (e non Andreas o Pablo), è nato a Nuova Delhi (India) il 16 novembre del 1991, ma ha cittadinanza italiana. Fisicamente è alto 191 centimetri ed ha gli occhi azzurri.

Akash Kumar, le sue vecchie dichiarazioni in merito al nome ed agli occhi

In merito ai nomi:

“Il mio vero nome è Akash Kumar. Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto. Ma dovevo lavorare – ho dovuto aiutare mia madre a sconfiggere due tumori – e quindi andava bene tutto. Poi ho deciso di usare il mio nome di battesimo e devo dire che da allora la mia carriera nel mondo della moda è decollata”.

E sugli occhi: