Akash Kumar ieri sera, durante la semifinale de L’Isola dei Famosi, ha sentito l’esigenza di “rispondere” ad Andrea Cerioli (in merito a cosa non saprei, dato che nessuno lo ha citato), offendendolo.

“Andrea Cetriolo ti lamenti dalla mattina alla sera, sei in finale solo grazie ad Ignazio e quando uscirai avrai un confronto con me, così ti insegno l’educazione” – ha sbottato il modello, che ha poi aggiunto: “Tu sei telenovela, io sono cinema. Fatti pure un altro tatuaggio, tanto te ne mancano un po’. Hashtag #CetrioloRosica e la fidanzata pure“. Non contento ha pure pubblicato una sua foto a confronto con Cerioli con scritto “telenovela / cinema” – “Cetriolo Instagram fa miracoli“.

Akash Kumar ad Andrea Cerioli: “Neanche nella pubblicità dell’Upim l’ho visto”

Non è la prima volta che Akash Kumar critica Andrea Cerioli. Un paio di settimane fa, dopo uno scontro a distanza in tv, ha detto su Instagram:

“GF, i tronisti devono fare questo. Perché nella moda sarebbero il nulla. Cetriolo porta rispetto. Brando Giorgi che ha una carriera che tu la puoi solo sognare. Forse perché ti lamenti troppo. Sono tutti modelli. Nemmeno nelle pubblicità dell’Upim li ho visti. E poi fanno i tronisti e ci credono fenomeni. Giulio Berruti e Cesare Bocci insegnate a questi qualcosa. Trash e la moda sono due mondi diversi. Torno nel mio mondo. Vorrei vedere Andrea Cerioli a parte GF Trono. Cosa hai fatto? Ignazio Moser chiedi a Ignazio la mia carriera. Dieci anni manco ti facevano entrare al Papete“.

Il trash è servito. Akash è stata una grande perdita per L’Isola dei Famosi.